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Группа "Звери" выступит на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ
Сегодня, 8:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Группа "Звери" выступит на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ

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Уточняется, что концерт, как обычно, будет бесплатным. Приглашаются все желающие.

Группа "Звери" станет хедлайнером концерта на Дворцовой площади, который состоится в рамках ПМЭФ. Об этом сообщила пресс-служба "Росконгресса".

Только представьте: теплые белые ночи, самое сердце Петербурга – Дворцовая площадь, объемный звук и атмосфера такая, что теряешь голову.

пресс-служба "Росконгресса"

Уточняется, что концерт, как обычно, будет бесплатным. Приглашаются все желающие.

Фестиваль культуры ПМЭФ "Петербургские сезоны" этим не ограничится. В программе – посещение театров, музеев, концертных залов Петербурга, а также специальные мероприятия, в том числе модные показы российских дизайнеров. Полный список мероприятий в рамках ПМЭФ станет известен позднее.

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 16 июня, он будет присутствовать очно.

Фото: пресс-служба "Росконгресса"

Теги: группа звери, дворцовая площадь, пмэф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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