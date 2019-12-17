Для перевозки людей по регулируемым тарифам в Кировском районе выделено 313,4 млн рублей

Речь идет о 26 муниципальных автобусных маршрутах.

Для перевозки людей автотранспортом по регулируемым тарифам в Кировском районе Ленинградской области выделено 313,4 миллиона рублей. Администрация района разместила соответствующую закупку.

Речь идет о перевозках по 26 автобусным маршрутам (572, 574, 577, 593, 593А, 594, 594А, 596, 596В, 586, 586А, 587, 588, 589, 589А, 589Б, 589В, 589Г, 590, 590А .590Б, 590Г, 590Д, 590Ж, 590З).

Данная программа рассчитана на несколько лет. Перевозчика, который реализовал бы этот проект, планируется определить после 11 июня, когда завершается прием заявок для участия в аукционе закупки.

Как сообщало ранее Piter.tv, уже летом 2020 года Петербург лишится 67 маршруток.

Фото: kirovsk-reg.ru