Уже летом 2020 года Петербург лишится 67 маршруток

После окончания режима самоизоляции некоторые маршруты просто не будут возвращать.

Комитет по транспорту Петербурга до начала запланированной транспортной реформы собирается уже в 2020 году отменить 67 коммерческих маршрутов. Эти маршруты были закрыты во время пандемии коронавируса в городе и уже возобновлять их не будут. Об этом сообщил "Коммерсант".

О том, что власти Петербурга могут не вернуть на маршруты автобусы ряда городских перевозчиков после снятия ограничений на перевозки в период распространения коронавируса, сообщили три источника в отрасли. Данную информацию подтвердили и в комитете по транспорту. Частным перевозчикам могут оказать бюджетную поддержку по "социальным" маршрутами. При этом в комитете не уточнили, в чем именно будет заключаться данная поддержка.

С начала апреля и до конца мая правительство Петербурга приостановило работу почти всех маршруток в городе. Под будущую окончательную отмену попали 67 маршрутов ООО "Питеравто", ОАО "Третий парк", ООО "Петербургская транспортная компания" (ПТК), ООО "Шпунт Северо-Запад" и др.

В комитете отмечают, что отменяются маршруты, трассы которых дублируют автобусы городских предприятий — "Пассажиравтотранса" и "Горэлектротранса". По подсчетам Смольного, коммерческие компании обслуживают на наземном транспорте около 520 млн пассажиров в год. Для сравнения, "Пассажиравтотранс" перевозит ежегодно около 320 млн пассажиров.

Ранее Беглов сообщил, когда Петербург вернется к транспортной реформе.

Фото: Piter.TV