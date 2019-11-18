Беглов сообщил, когда Петербург вернется к транспортной реформе

Транспортную реформу должны были провести в июле этого года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что транспортную реформу реализуют после нормализации эпидемиологической обстановки. Об этом он сообщил во время выступления перед депутатами ЗакСа.

При этом в Петербурге уже закуплена новая техника для масштабного обновления общественного транспорта. Это 21 низкопольный вагон трамвая, 64 вагона метро и 10 электробусов.

Транспортную реформу должны были провести в июле этого года. Планировалось сократить количество автобусов, ввести четкое расписание, также планировалось изменить количество маршрутов и их протяженность. Все коммерческие маршрутки к середине следующего года должны были исчезнуть с дорог Петербурга.

Маршрут построен? Все, что нужно знать о транспортной реформе в Петербурге.

Фото: Piter.TV