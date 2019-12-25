Для определенного контента в сети предложили ввести возрастные ограничения

Евгений Машаров уточнил, какие угрозы для государства стоят из-за отсутствия контроля за молодежью.

Анализ обращений в Общественную палату по теме дистанционного мошенничества свидетельствует о необходимости введения на государственном уровне возрастных ограничений на предоставление доступа к определенному контенту в сети Интернет. Такое сообщение сделал журналистам из новостного агентства "ТАСС" член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. В частности, предлагается обязать сотовых операторов подключать услугу "родительского контроля" по умолчанию к детским тарифам.

Эксперт уточнил, что с начала российской специальной военной операции несовершеннолетние граждане в большей степени стали вовлекаться в совершение различных правонарушений. В том числе это касается и преступлений, на которые их подбивают иностранные кураторы через общение в онлайн-играх. Вместе с этим всплеск телефонного мошенничества показал статистику о том, что молодежь в возрасте от 14 до 18 лет находится в особой зоне риска. Так как у большинства подростков есть мобильное устройство или другой гаджет с доступом к Интернету, то угроза возрастает многократно. По словам специалиста, проблема касается не только различного контента по производству взрывчатых и иных опасных веществ, употребления запрещенных веществ, половых отношений, но также и онлайн-казино, сцен насилия, унижения человеческого достоинства, нецензурной брани.

Ряд технологических решений и процессов уже запущены, это касается и контроля трафика, возможности блокировки и выбора разрешенных сайтов. Ряд сотовых операторов уже реализовала сервис "родительский контроль". Но этого недостаточно. Евгений Машаров, эксперт из ОП

В общественной палате полагают, что властям важно полностью переосмыслить концепцию юридической ответственности за нарушения в сфере распространения материалов, предназначенных для детей. В том числе требуется устанавливать возрастную маркировку на контент и контролировать прокатные удостоверения.

