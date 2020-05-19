Для граждан старше 65 лет продлили больничные

Предоставлять дополнительные документы не требуется.

Для работающих граждан старше 65 лет продлили больничные. Об этом рассказали в пресс-службе российского правительства.

Причина — обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Условие его получения: гражданин не должен был быть переведён на удалённую работу и не находится в отпуске. Электронные больничные будут действовать с 12 по 29 мая.

В правительстве отмечают, что как и раньше, электронные больничные будут оплачены из средств Фонда социального страхования. Выплата поступит работнику напрямую за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления. Предоставлять дополнительные документы не требуется.

Ранее правительство утвердило порядок оформления больничных на карантине.

Видео: kremlin.ru