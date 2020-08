Ученые изучили сближение двух кластеров галактик.

Длинный "радиомост" соединил готовящиеся к слиянию скопления галактик. Об этом заявила международная группа астрономов в исследовании, опубликованном в издании The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ученые отметили, что длина такого "радиомоста" достигает 6,5 млн световых лет. Он соединяет два скопления галактик на ранней стадии формирования. Объекты расположены в трех млрд световых лет от Земли.

Кластер получил общее название Abell 1758. Пара галактик A1758N уже сдвинулась, а затем разделилась. Их ядра прошли на расстоянии друг от друга в 400 млн лет назад. В скором будущем они вновь приблизятся друг к другу. Вторая пара скоплений - Abell 1758S впервые соприкоснется друг с другом.

Обе пару скоплений галактик имеют радиогало. Оно создается благодаря ускорению электронов в процессе слияния. Расстояние между объектами постепенно сокращается. Сейчас их соединяет низкочастотный радиомост. Его ученые обнаружили при помощи телескопа LOFAR, в котором находится 25 тысяч антенн. Четкое радиоизлучение зафиксировано на частоте в 140 мегагерц. Оно занимает пространство между A1758N и A1758S.

