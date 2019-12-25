Летающая лаборатория FlyCat будет выполнять задачи в космическом пространстве.

Макет суборбитального беспилотника показали на "Армии-2020". Презентацию летательного аппарата с воздушным стартом провела корпорация "Проект-Техника". Устройство необходимо для отработки технологий при создании многоразовых дронов в космическом пространстве. БПЛА сможет доставлять грузы на суборбитальные высоты и заниматься научными и учебными экспериментами. Дрон можно использовать в качестве возвращаемой первой ступени для ракет-носителей.

Летающая лаборатория FlyCat способна подниматься на высоту до 160 километров. Разработкой аппарата занимается компания-резидент "Сколково" ИСОН.

Напомним, что стартовая масса беспилотника составляет 2,2 тонны при длине в более чем семь метров. Размах крыла - 2,5 метров. Создатели на стенде заявили максимальну. скорость аппарата до 7 Махов. В космос объект можно будет запустить до 50 раз.

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