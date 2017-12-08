Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 18:36
0
Vera_Iptysheva11
54
Код вставки плеера

Дизайнер Алина Герман представила коллаборацию с брендом SWANK

0
 
 

Модный дизайнер Алина Герман представила предновогоднюю капсульную коллекцию

В Петербурге прошло по-настоящему модное событие. Российский дизайнер Алина Герман, известная далеко за пределами Родины представила предновогоднюю капсульную коллекцию.

Дизайнер создала коллекцию совместно с брендом SWANK. Это не первый опыт сотрудничества с масс-маркетами. Алина рада, что ей удалось создать универсальную коллекцию. Каждую вещь можно надеть как на работу, так и на торжественный вечер. 

Презентацию посетила певица, экс-участница группировки "Ленинград" Алиса Вокс. Певица отметила, что коллекция ей по вкусу.

Коллекция разошлась очень быстро. Посетительницы бутика и гости мероприятия быстро раскупили всю одежду.

Ярким финалом мероприятия стал розыгрыш сертификатов на 15 000 рублей на покупку одежды бренда SWANK. 

Теги: swank , алина герман , алиса вокс , мэганвиртанен , оскар ренкель
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5