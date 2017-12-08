Дизайнер Алина Герман представила коллаборацию с брендом SWANK

Модный дизайнер Алина Герман представила предновогоднюю капсульную коллекцию

В Петербурге прошло по-настоящему модное событие. Российский дизайнер Алина Герман, известная далеко за пределами Родины представила предновогоднюю капсульную коллекцию.

Дизайнер создала коллекцию совместно с брендом SWANK. Это не первый опыт сотрудничества с масс-маркетами. Алина рада, что ей удалось создать универсальную коллекцию. Каждую вещь можно надеть как на работу, так и на торжественный вечер.

Презентацию посетила певица, экс-участница группировки "Ленинград" Алиса Вокс. Певица отметила, что коллекция ей по вкусу.

Коллекция разошлась очень быстро. Посетительницы бутика и гости мероприятия быстро раскупили всю одежду.

Ярким финалом мероприятия стал розыгрыш сертификатов на 15 000 рублей на покупку одежды бренда SWANK.

