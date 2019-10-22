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Disney планирует перезапустить франшизу "Пиратов Карибского моря"

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Франшиза станет "женской".

Во вторник, 22 октября, стало известно о том, что Disney планирует перезапустить франшизу "Пиратов Карибского моря". Об этом сообщает издание We Got This Covered, ссылаясь на свои источники.

По данным инсайдера, Джонни Деппа в фильмах больше не будет. Лицом кинолент о пиратах станет шотландская актриса Карен Гиллан, которая прославилась ролью Небулы в кинематографической вселенной Marvel. Представители студии намерены предложить актрисе роль пиратки по имени Ред.

Дата начала съемок пока не сообщается. 

Ранее мы сообщали о том, что новый "Терминатор" привел в восторг первых зрителей.

Видео:Илья Коновалов, This Morning, Team Coco

Теги: disney, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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