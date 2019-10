Франшиза станет "женской".

Во вторник, 22 октября, стало известно о том, что Disney планирует перезапустить франшизу "Пиратов Карибского моря". Об этом сообщает издание We Got This Covered, ссылаясь на свои источники.

По данным инсайдера, Джонни Деппа в фильмах больше не будет. Лицом кинолент о пиратах станет шотландская актриса Карен Гиллан, которая прославилась ролью Небулы в кинематографической вселенной Marvel. Представители студии намерены предложить актрисе роль пиратки по имени Ред.

Дата начала съемок пока не сообщается.

