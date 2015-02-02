В Петербурге будут судить гендиректора фирмы за неуплату налогов

Обвиняемый не додал государству более 354 млн рублей.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Транспортно-экспедиторская группа "Гардарика" Эрнста Асриева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, Асриев отражал в декларациях по НДС ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по взаимоотношениям с фиктивными организациями. С 2014 года по 2016 год обвиняемый не додал государству более 354 млн рублей. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Московский районный суд.

Ранее за уклонение от уплаты налогов после масштабных обысков в Петербурге отправили под стражу бывшего оперативника.

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