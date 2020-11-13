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Директора ЖКС-2 Невского района задержали после получения 200 тысяч рублей
Сегодня, 16:48
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Директора ЖКС-2 Невского района задержали после получения 200 тысяч рублей

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Подсудимый и его защитник не возражали против домашнего ареста.

Невский районный суд назначил домашний арест генеральному директору ООО "ЖКС №2" Невского района. Он обвиняется в коммерческом подкупе. Об этом 13-го августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии стороны обвинения, Виталий Остроушко предложил Е., действующему в интересах ООО "Ирбис", передать ему 200 тыс. рублей. За это гендиректор пообещал помочь заключить с компанией договоры об уборке мест общего пользования и скорейшей оплате за их исполнение. 

Подсудимый получил деньги 12-го августа 2021-го года, после чего его задержали полицейские. На следующий день, 13 августа, Остроушко предъявили обвинение. Мужчина и защитник не возражали против меры пресечения. Ответчик останется под домашним арестом до 11-го октября 2021-го года. 

Фото: Яндекс.Карты

Теги: жкс 2 невского района, коммерческий подкуп
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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