Директора ЖКС-2 Невского района задержали после получения 200 тысяч рублей

Подсудимый и его защитник не возражали против домашнего ареста.

Невский районный суд назначил домашний арест генеральному директору ООО "ЖКС №2" Невского района. Он обвиняется в коммерческом подкупе. Об этом 13-го августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии стороны обвинения, Виталий Остроушко предложил Е., действующему в интересах ООО "Ирбис", передать ему 200 тыс. рублей. За это гендиректор пообещал помочь заключить с компанией договоры об уборке мест общего пользования и скорейшей оплате за их исполнение.

Подсудимый получил деньги 12-го августа 2021-го года, после чего его задержали полицейские. На следующий день, 13 августа, Остроушко предъявили обвинение. Мужчина и защитник не возражали против меры пресечения. Ответчик останется под домашним арестом до 11-го октября 2021-го года.

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