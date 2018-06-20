Директор СК "Юбилейный" рассказал о сотрудничестве с "М-1 Ареной"

Директор СК "Юбилейный" Антон Шантырь рассказал о сотрудничестве комплекса с другой массовой площадкой города - "М1 Ареной". Он сообщил, что сейчас два спортивных комплекса готовятся к проведению Лиги UFC.

С "М1" мы сотрудничаем в плане передачи тех или иных заказчиков. Не все (заказчики) четко понимают состояние арены и уровень вместимости для проведения мероприятий. "М1 Арена" прекрасно построена. Это частный объект, созданный для проведения культурно-массовых мероприятий, не только боев без правил. Она очень удобная, с хорошей акустикой. Мы не конкурируем, мы сотрудничаем с Вадимом Григорьевичем по организации мероприятий – в ближайшее время, 20 апреля, у нас будут проходить бои по смешанным единоборствам Лиги UFC. Ждем большое количество гостей.

Антон Шантырь, генеральный директор СК "Юбилейный".