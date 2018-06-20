Директор СК "Юбилейный": "Мы готовы к проведению ЧМ по хоккею 2023 года"

Глава спортивного комплекса рассказал Piter.TV, что площадка к 2023 году будет готова принять чемпионат.

Генеральный директор СК "Юбилейный" Антон Шантырь выступил на пресс-конференции, посвященной 5-м Всероссийским соревнованиям по хоккею "Лига Будущего". После встречи с журналистами он рассказал Piter.TV о готовности комплекса принять ЧМ по хоккею 2023 года. Напомним, Петербург был выбран в качестве одной из площадок для проведения спортивного мероприятия. Но пока неизвестно, в каком спортивном комплексе города будут проходить основные соревнования.

Для проведения Чемпионата Мира 2023 года мы готовы. Не так давно на нашей площадке прошел Чемпионат Мира 2016 года – мы принимали группу "В". На следующий год планируем провести работу с инженерными сетями. Ежегодно меняется регламент КХЛ, IIHF - мы тоже следим за этими событиями. Но, в связи со строительством нового дворца, мы посмотрим как эта ситуация будет развиваться. Антон Шантырь, генеральный директор СК "Юбилейный"

Напомним, ранее на Piter.TV: семь игроков "СКА" начнут подготовку к ЧМ составе сборной России.

Видео: Piter.TV