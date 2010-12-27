Директор "Исаакиевского собора" Юрий Мудров даже не предполагает, что объект могут передать РПЦ

Директор музея "Исаакиевский собор" высказался насчет возможности передачи храма в руки православной церкви.

Директор государственного музейного комплекса “Исаакиевский собор” Юрий Мудров не считает, что объект спора передадут РПЦ. По заявлению спикера, ни у него, ни у руководящего персонала нет предпосылок думать о том, что собор отдадут в управление другому “ведомству”. В ближайшее время Исаакиевский собор считается одним из самых посещаемых музеев Петербурга. По количеству туристов его “обгоняет” только Эрмитаж.

Конфликт разгорелся в 2016 году, когда администрация Северной столицы задумалась над передачей храма представителям Московского патриархата. Архитектурное здание должно было быть передано в долгосрочную аренду РПЦ на 49 лет. Основным условием чиновников стало то, что Исаакий сохранит музейно-просветительскую функцию. Однако, также там задумывались о проведении православных служений.

Многие петербуржцы возмутились данному предложению. Появились сторонники и противника данного договора. Во время “Прямой линии” 15 июня 2017 года президент России Владимир Путин отметил, что ситуации должна быть деполитизирована. В этот же день на пост нового начальника заведения назначили Мудрова.