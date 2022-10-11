Глава ФСБ провел заседание Национального антитеррористического комитета по повышению уровня защищенности Крымского моста

В мероприятии участвовали экстренные ведомства, правоохранители и спецслужбы РФ.

Директор ФСБ провел заседание Национального антитеррористического комитета по повышению уровня защищенности транспортного перехода через Керченский пролив и по Крымскому мосту. На мероприятии специалисты НАК при участии Александра Бортникова рассмотрели вопросы, также касающиеся перехода на территорию полуострова транспорта из Краснодарского края и наоборот.

В ходе обсуждения выработан комплекс дополнительных мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов транспортного перехода. пресс-служба НАК России

Известно, что мероприятие проводилось в режиме видеоконференции. В нем также приняли участие начальники федеральных органов исполнительной власти, правоохранительные органы и спецслужбы страны.

НАК: на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости