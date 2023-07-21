Директор ЦРУ считает, что Китай не принял решения насчет действий в отношении Тайваня

Уильям Бернс оценил готовность КНР воссоединяться с островной территорией силовыми способами.

Директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс полагает, что китайское руководство в настоящее время еще не пришло к решению о том, стоит ли добиваться воссоединения Пекина с Тайванем силовыми методами. Соответствующее заявление на форуме по безопасности, организованного Аспенским институтом, сделал глава ЦРУ Уильям Бернс.

Я не уверен, что он принял такое решение. Я думаю, что на сегодня председатель КНР Си Цзиньпин и Народно-освободительная армия Китая сомневаются, смогут ли они добиться успеха приемлемой ценой в случае полномасштабного вторжения на Тайвань. Уильям Бернс, глава ЦРУ

Иностранный эксперт публично прокомментировал часто высказываемое в западных СМИ утверждение о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил подготовить местную армию возможным действиям против Тайваня к 2027 году. Уильям Бернс добавил, что такая ситуация не означает, что конфликт в регионе близок к своему началу.

Директор ЦРУ заявил, что медленные темпы контрнаступления Украины были ожидаемы.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute