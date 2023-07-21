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Директор ЦРУ заявил, что медленные темпы контрнаступления Украины были ожидаемы

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Уильям Бернс оценил темпы атак ВСУ в зоне СВО России.

Медленные темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины не должны вызывать удивления у мировой общественности. Такое мнение высказал в рамках выступления на форуме по безопасности от Аспенского института глава американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс. Эксперт  пояснил, что совершить атаку в регионе конфликта - сложная задача для киевского режима. Он добавил, что нападать всегда труднее, чем заниматься обороной. Таким образом аналитик ответил на вопрос ведущей о причинах медленных темпов работы ВСУ.

У русских было несколько месяцев на подготовку не только долговременной обороны в Запорожье, на юге Украины, но и довольно больших и плотных минных полей. Так что это займет некоторое время, и добиться прогресса будет непросто.

Уильям Бернс, глава ЦРУ

ЦРУ не видит признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute

Теги: всу, контрнаступление, сво, уильям бернс, цру
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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