Уильям Бернс оценил темпы атак ВСУ в зоне СВО России.

Медленные темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины не должны вызывать удивления у мировой общественности. Такое мнение высказал в рамках выступления на форуме по безопасности от Аспенского института глава американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс. Эксперт пояснил, что совершить атаку в регионе конфликта - сложная задача для киевского режима. Он добавил, что нападать всегда труднее, чем заниматься обороной. Таким образом аналитик ответил на вопрос ведущей о причинах медленных темпов работы ВСУ.

У русских было несколько месяцев на подготовку не только долговременной обороны в Запорожье, на юге Украины, но и довольно больших и плотных минных полей. Так что это займет некоторое время, и добиться прогресса будет непросто. Уильям Бернс, глава ЦРУ

ЦРУ не видит признаков подготовки РФ к использованию ядерного оружия.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute