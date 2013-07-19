Дина Саева не справилась с травлей и удалила Instagram

Девушке пришлось принимать антидепрессанты, чтобы справиться со своим состоянием.

Российская блогерша Дина Саева после развернувшейся травли в сети пребывает в тяжелом психологическом состоянии и принимает антидепрессанты. Об этом девушка сама рассказала во время последнего прямого эфира. После этого она удалила свою страницу в Instagram.

Я не знаю, как и когда я докатилась до этого состояния. Дина Саева, блогер

Дина пояснила, что удаляет аккаунт в Instagram, чтобы справиться с обрушившимся на нее давлением.

Зимой Дина Саева заявила, что ей поступают угрозы после опубликованной обнаженной фотографии с подписью "Сестра, где хиджаб?". Некоторые пользователи после этого начали желать ей смерти в комментариях. При этом Дина отметила, что она уважает все религии.

Дина Саева – самая популярная русскоязычная TikTok-блогерша. Уроженка Душанбе имеет контракты с Coca-Cola, Dolce & Gabbana и Dior, является лицом Paco Rabanne. По данным Forbes, ее ежемесячный доход достигает 800 тысяч рублей.

В начале апреля российский суд оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей за призывы к незаконным митингам.

Фото: Instagram / @senoritasaeva