Дина Саева не справилась с травлей и удалила Instagram

Российская блогерша Дина Саева после развернувшейся травли в сети пребывает в тяжелом психологическом состоянии и принимает антидепрессанты. Об этом девушка сама рассказала во время последнего прямого эфира. После этого она удалила свою страницу в Instagram.
Я не знаю, как и когда я докатилась до этого состояния.
Дина Саева, блогер
Дина пояснила, что удаляет аккаунт в Instagram, чтобы справиться с обрушившимся на нее давлением.
Зимой Дина Саева заявила, что ей поступают угрозы после опубликованной обнаженной фотографии с подписью "Сестра, где хиджаб?". Некоторые пользователи после этого начали желать ей смерти в комментариях. При этом Дина отметила, что она уважает все религии.
Дина Саева – самая популярная русскоязычная TikTok-блогерша. Уроженка Душанбе имеет контракты с Coca-Cola, Dolce & Gabbana и Dior, является лицом Paco Rabanne. По данным Forbes, ее ежемесячный доход достигает 800 тысяч рублей.
В начале апреля российский суд оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей за призывы к незаконным митингам.
Фото: Instagram / @senoritasaeva
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