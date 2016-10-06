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Дима VLNY рассказал о новом альбоме "Плёнка": "Я стараюсь экспериментировать"

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Сегодня в соцсетях опубликован новый альбом группы VLNY. Солист группы Дима рассказал о своих творческих экспериментах и даже спел специально для PITER.TV.

Дима прокомментировал, что любит экспериментровать и что новый альбом - тоже своего рода эксперимент. Альбом доступен не только в интернете, но еще будет продаваться на дисках. Плюс ко всему, планируется релиз на аудиокассетах и виниле. Альбом называеется "Плёнка", содержит в себе 8 композиций.

Я стараюсь экспериментировать. В этот раз что-то вроде ретро-вейва такого, 80-90-х, наверное. Где-то ближе к концу 80-х, начала 90-х, такая музыка с кассет, когда мне было 9 или 8.  Синтезаторы, гитарки.. Мне кажется, людям должно понравиться. Ну мне нравится, по крайней мере. 

Дима VLNY о новом альбоме

Совсем скоро группа VLNY снова выступит в Петербурге. 27 сентября в клубе "Космонавт" состоится сольный концерт группы.

Видео и фото - PITER.TV

Теги: vlny, новый альбом vlny, пленка
Категории: Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

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