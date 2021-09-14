Диетолог рассказала, какие продукты стоит есть реже после 60 лет

Калории необходимо снижать на 3% уже после 45-50 лет каждый год. В список продуктов, которые нужно есть реже, вошли сладости, соленые продукты, красное мясо.

Во вторник, 14 сентября, диетолог, эндокринолог Мария Дубская в в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, потребление каких продуктов необходимо сократить после 60 лет.

В список вошли сладости, соленые продукты, красное мясо, белая мука. После 45 лет каждый год нужно сокращать количество калорий на 3%. Из рациона постепенно нужно убирать простые углеводы, которые поднимают сахар и способствуют отложению абдоминального ожирения. Также следует сократить потребление соленых продуктов. Дубская рекомендует выбирать продукты с низким гликемическим индексом. Например, любителям шоколадок нужно перейти на пастилу, а любителям пирожных – на мармелад.

Красное мясо рекомендуют есть не больше двух раз в неделю. При этом потребление данного продукта после 60 лет нужно сократить до 100 грамм в сутки. Лучше заменить красное мясо на белое. Также стоит перейти с белой муки на цельнозерновую, отрубную и ржаную. Рекомендации связаны с нарушением моторики кишечника. Для улучшения работы желудка, нужно употреблять больше клетчатки. Если рис – то бурый рис, если овощи – то лучше в сыром виде. Также диетолог советует чаще потреблять кисломолочной продукции, например, кефир и ряженку.

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