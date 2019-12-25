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Дежурные детсады Петербурга проработают до 26 июля
Сегодня, 19:11
22
smirenny

Дежурные детсады Петербурга проработают до 26 июля

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В группах по-прежнему будет максимум 12 человек.

В пятницу, 10 июля, стало известно, что детские сады города в режиме дежурных групп продолжат работу до 26 июля. 

В группах так же будет 12 воспитанников. Заявление в такие детсады могут подать все горожане, однако приоритет отдадут родителям, которые работают работают в организациях, не попавших под антикоронавирусные запреты. Подобные группы рекомендуют создать в частных детсадах. 

Отмечается, что учеба в учреждениях дополнительного и профессионального образования по 26 июля будет проходить дистанционно. Дальнейшее решение будет принято, исходя из эпидемиологической ситуации. 

Ранее мы писали, что за продажу поддельных путевок в "Артек" женщину привлекли к уголовной ответственности.

Фото: pixabay

Теги: дежурные группы в детсадах, дежурные детсады
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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