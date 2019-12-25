Дежурные детсады Петербурга проработают до 26 июля

В группах по-прежнему будет максимум 12 человек.

В пятницу, 10 июля, стало известно, что детские сады города в режиме дежурных групп продолжат работу до 26 июля.

В группах так же будет 12 воспитанников. Заявление в такие детсады могут подать все горожане, однако приоритет отдадут родителям, которые работают работают в организациях, не попавших под антикоронавирусные запреты. Подобные группы рекомендуют создать в частных детсадах.

Отмечается, что учеба в учреждениях дополнительного и профессионального образования по 26 июля будет проходить дистанционно. Дальнейшее решение будет принято, исходя из эпидемиологической ситуации.

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