Дезертира из Соснового Бора задержали через 14 лет после побега из части

Полицейские передали информацию о задержании подозреваемого коллегам из Владимирской области.

В Петергофе полицейские задержали мужчину, который 14 лет назад не завершил службу в армии. Об этом сообщило издание 47news.

Правоохранители 16 декабря в Петергофе задержали 33-летнего уроженца Кемеровской области, зарегистрированного в Сосновом Бору. Полиция Владимирской области объявила его в федеральный розыск осенью 2007 года. Дело в том, что мужчина проходил службу в армии, через год он покинул воинскую часть под предлогом отпуска. В часть после этого он больше не вернулся.

Полицейские передали информацию о задержании подозреваемого коллегам из Владимирской области.

Также в Сосновом Бору оштрафовали школу, в которой ребенка не отпустили в туалет.

Фото: Piter.tv