В Сосновом Бору оштрафовали школу, в которой ребенка не отпустили в туалет

В ходе проверки выяснилось, что учитель не реагировал на просьбы шестиклассницы выпустить её в туалет во время работы.

Школу в Сосновом Бору оштрафовали за отказ учителя отпустить шестиклассницу в туалет во время урока. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что учитель не реагировал на просьбы шестиклассницы выпустить её в туалет. В итоге девочка не сдержалась на виду у класса.

Прокуратура пришла к выводу, что учитель нарушил права ребенка, гарантированные ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Школу оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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