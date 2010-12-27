Девятиклассник отравился психотропом в Калининском районе

В Калининском районе школьник госпитализирован из-за отравления психотропными веществами. Мальчик надышался содержимым аэрозольного баллончика. Сейчас состояние подростка оценивается как тяжелое.
По данным медиков, пострадавшего доставили в пятую детскую городскую больницу имени Филатова. Пациент попал в отделение в третьем часу ночи 17 апреля. Его забрали из квартиры по Северному проспекту. Врачи установили, что ребенок вдохнул неизвестное вещество. В результате он получил ингаляционное отравление. В настоящее время его пытаются спасти.
За ситуацией следят правоохранительные органы. Обстоятельства дела выясняются. ранее юный петербуржец в поле зрения представителей закона не попадал.
Напомним, что фонтан "Шар" на Невском проспекте запустят 19 апреля.