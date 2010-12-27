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Девятиклассник отравился психотропом в Калининском районе
Сегодня, 14:35
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lesjasap
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Девятиклассник отравился психотропом в Калининском районе

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В Северной столице подросток попал в больницу из-за отравления газом неизвестного происхождения.

В Калининском районе школьник госпитализирован из-за отравления психотропными веществами. Мальчик надышался содержимым аэрозольного баллончика. Сейчас состояние подростка оценивается как тяжелое. 

По данным медиков, пострадавшего доставили в пятую детскую городскую больницу имени Филатова. Пациент попал в отделение в третьем часу ночи 17 апреля. Его забрали из квартиры по Северному проспекту. Врачи установили, что ребенок вдохнул неизвестное вещество. В результате он получил ингаляционное отравление. В настоящее время его пытаются спасти.

За ситуацией следят правоохранительные органы. Обстоятельства дела выясняются. ранее юный петербуржец в поле зрения представителей закона не попадал.

Напомним, что фонтан "Шар" на Невском проспекте запустят 19 апреля.

Теги: аэрозольный баллончик , калининский район , отравление
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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