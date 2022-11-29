Девять сотрудников Wildberries обокрали склад маркетплейса в Подмосковье

Подозреваемые обнаружены во время разгрузки товара на склад в Ногинске.

В Московской области сотрудники маркетплейса обнесли склад Wildberries. В правоохранительные органы обратился юрист торговой площадки. В полиции отметили, что предварительный ущерб от действий злоумышленников составил около миллиона рублей. Инцидент произошел около 9 часов утра 29 ноября, когда неизвестные сначала подогнали грузовик к складу в посёлке Случайный вблизи Электростали, а затем погрузили в транспорт электрические триммеры, чайники, камеры видеонаблюдения, около 400 электробритв. Далее злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Позже оперативники обнаружили в Ногинске. В этот момент преступник разгружали товар в один из местных гаражей. На месте сотрудники МВД поймали девять человек. Установлено, что все они трудились в Wildberries. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за кражу.

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Фото и видео: Telegram / SHOT