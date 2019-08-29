Девушка "нарушила" законы физики при прыжке в воду.

Девушка зависла в воздухе и заставила зрителей поверить в призраков. Об этом сообщили журналисты из издания Mirror. Они опубликовали ролик, в котором запечатлена героиня, раскачивающаяся на веревочных качелях. При падении в воду очевидцам показалось, что она нарушила законы физики. Видео быстро стало вирусным благодаря оптической иллюзии.

На кадрах видно, что во время прыжка девушка падает, пролетая над водой. В последний момент героиня как будто замерла в воздухе, а после поменяла направление. Один из пользователей соцсетей предположил, что во время виноваты призраки, которые решили задержать человека.

Журналисты объяснили, что на самом деле девушка запуталась во второй веревке. Более тонкую веревку вешают на качели, чтобы вернуть их в исходное состояние после прыжка.

Женщина изготовила защитную маску из носка и прославилась.

Видео: Instagram/mykashaee