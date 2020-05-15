В TikTok показали креативный способ изготовления маски из носка.

Женщина изготовила защитную маску из носка и прославилась. Блогерша с ником Safia Aggoune смогла записать вирусное видео на платформе социальной сети TikTok. В ролике иностранка объяснила подписчикам, как сделать защитную маску против вирусов из обычного носка.

На кадрах женщина показала, как при помощи ножниц сделать несколько надрезов на носочном изделии. Сначала она отделила половину носка, после чего разрезала оставшуюся часть вдоль. Носок приобрел квадратную форму. НА последнем этапе носок сложился вдвое, а боковые надрезы стали выполнять функцию лямок.

На данный момент видео набрало более 220 тысяч просмотров и более 280 комментариев. Зрители считают, что блогерша придумала "гениальный и суперкреативный" способ защиты от коронавируса. Один из подписчиков написал, что теперь он знает, что делать с носками без пары.

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