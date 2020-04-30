Виталий Кличко самостоятельно подстригся во время карантина под песню Энди Савала "Corona virus". Мэр Киева опубликовал видео о том, как он стрижется в домашних условиях в своем аккаунте на Tik Tok. Мэр Киева призвал жителей украинской столицы проголосовать за результаты своей "новой работы".

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Чиновник напомнил, что из-за мировой пандемии коронавируса на территории Украины временно закрылись парикмахерские и салоны красоты. На данный момент правительство страны продлило ограничения, введенные еще 12 марта, до 11 мая. С 6 апреля карантинные меры ужесточились по всей стране. В частности, власти запретили собираться на улицах в группы больше двух человек.

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Видео: Telegram/ Віталій Кличко