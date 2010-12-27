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На улице Коммуны с 23 этажа упала молодая девушка
Сегодня, 11:35
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nastya960

На улице Коммуны с 23 этажа упала молодая девушка

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Погибшей на вид 25-30 лет, рост около 170 сантиметров, азиатский тип внешности и черные волосы.

Рано утром 19 июня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Коммуны, 50, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, с 23-го этажа жилого дома упала девушка. Об этом сообщили городские СМИ.

По предварительным данным, девушка упала с переходного балкона. Погибшей на вид 25-30 лет, рост около 170 сантиметров, азиатский тип внешности и черные волосы. На ней были красный топ, джинсовая куртка и балетки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Несколько дней назад молодой человек погиб, выпав из окна 19-го этажа на улице Крыленко.
Фото: Piter.tv

 

 

 

Теги: выпала из окна, улица коммуны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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