Молодой человек погиб, выпав из окна 19-го этажа на улице Крыленко

Тело погибшего нашли на пандусе второго этажа.

Утром 13 июня в Невском районе Петербурга произошло ЧП. Как сообщил источник в правоохранительных органах, молодой мужчина погиб, выпав из окна 19-го этажа дома №1 на улице Крыленко. Погибший был уроженцем поселка Сясьстрой.

В полицию позвонил местный житель и рассказал, что около 6:50 утра услышал грохот. Выглянув в окно, он увидел на пандусе второго этажа тело незнакомца. Погибшим оказался 30-летний мужчина. Следов распития алкоголя в квартире не было.

По факту случившегося ведется расследование. Выясняются обстоятельства трагедии.

Ранее мы писали, что школьница выпала из окна 4 этажа на проспекте Солидарности.

Фото: Piter.TV