Школьница выпала из окна 4 этажа на проспекте Солидарности

Девочка продавила москитную сетку.

Вечером 12 июня в Невском районе Петербурга произошло ЧП. Как сообщил источник в правоохранительных органах, из окна четвертого этажа выпала десятилетняя девочка. Инцидент произошел в доме №12/2 на проспекте Солидарности.

Известно, что школьница пострадала по недосмотру матери – она продавила москитную сетку. Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее травмы, характерные для падения с высоты.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются подробности инцидента.

Ранее мы писали, что рабочий выжил после падения с 8 этажа на стройке в Приморском районе.

Фото: Piter.TV