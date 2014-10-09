Девочка-подросток попала в больницу с разрывом селезенки после катания на качелях в Петербурге

Сейчас ребенок находится в реанимации.

В Петербурге школьница попала в больницу после прогулки на детской площадке. В Приморском районе девочка каталась на качелях и упала с них, когда цепи аттракциона оборвались.

По информации Piter.tv, 12-летняя петербурженка пострадала во дворе дома № 32/1 по проспекту Сизова. Ей понадобилась помощь медиков.

Пострадавшую доставили в больницу. Сейчас пациентка находится в реанимации. У нее диагностировали закрытую травму живота и разрыв селезенки.

Подробности случившегося выясняются. Началась проверка.

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