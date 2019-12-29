Детский спектакль "Малыш и Карлсон"

Сказка в двух действиях по мотивам любимого произведения из детства.

Знаменитая сказка Астрид Линдгрен, на которой выросло немало поколений, превратилась в чудесную театральную постановку.

Сюжет все тот же: семилетний Сванте Свантесон по прозвищу Малыш живет в большой семье, но часто чувствует себя одиноким и ненужным. Все меняется, когда в гости к нему влетает толстячок с пропеллером на спине, Карлсон. Между ними мгновенно зарождается дружба, и с этого момента начинаются приключения.

Цена: от 900 рублей

Место: театр "Мастерская", ул. Народная, 1

Фото: театр "Мастерская"