Детские новогодние картины представят на конкурсе "Праздничный Петербург"

Лучшие творческие проекты найдут своё воплощение в оформлении городских улиц: живописные полотна украсят праздничные баннеры, а созданные украшения разместят на новогодних еловых композициях.

В городе на Неве стартует новый этап конкурсного состязания в рамках межрегионального творческого фестиваля "Праздничный Петербург" для школьников и студентов.

Приём заявок и художественных произведений начнётся с 1 октября и продлится до 10 ноября текущего года. Конкурс посвящён праздничной зиме и проводится в трёх направлениях: живопись, графическое искусство (включая рисунки и гравюры), цифровое творчество и компьютерная графика. Заявлено требование подачи работ исключительно в вертикальном формате. Информация предоставлена комитетом по строительству и архитектуре Петербурга.

Дополнительно с 6 октября по 24 ноября объявлен сбор работ на тематический конкурс "Новогодняя игрушка". Участники смогут представить изделия сразу в семи различных номинациях, используя устойчивые к воздействию влаги и низких температур материалы.

Организаторы приглашают принять участие учеников общеобразовательных заведений, специализированных учебных заведений искусства, центров дополнительного образования, а также обучающихся в учреждениях профессионального среднего звена возрастом от 7 до 21 года включительно.

Более подробная информация доступна в специальном регламенте конкурса.

Фото: Правительство Петербурга