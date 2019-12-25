Дети-сироты не могут обрести родителей из-за ограничительных мер в Петербурге

В детских домах продолжает действовать запрет на посещение граждан.

Из-за ограничительных мер, которые распространяются на детские дома, дети-сироты не могут обрести родителей. Об этом рассказала пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Дело в том, что до конца года детские дома закрыты для посещения. Для принятия решения об усыновлении родителям необходимо лично познакомиться с ребенком. В данных условиях это оказывается невозможным.

Тысячи детей лишились возможности обрести маму и папу, которые уже сейчас могли бы заботиться о них, дарить им тепло и ласку. говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам ребенка обеспокоена ситуацией и направила запросы в профильные органы государственной власти.

Фото: pixabay.com