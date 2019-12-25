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Дети-сироты не могут обрести родителей из-за ограничительных мер в Петербурге
Сегодня, 14:49
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nadezhda_sib

Дети-сироты не могут обрести родителей из-за ограничительных мер в Петербурге

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В детских домах продолжает действовать запрет на посещение граждан.

Из-за ограничительных мер, которые распространяются на детские дома, дети-сироты не могут обрести родителей. Об этом рассказала пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. 

Дело в том, что до конца года детские дома закрыты для посещения. Для принятия решения об усыновлении родителям необходимо лично познакомиться с ребенком. В данных условиях это оказывается невозможным. 

Тысячи детей лишились возможности обрести маму и папу, которые уже сейчас могли бы заботиться о них, дарить им тепло и ласку. 

говорится в сообщении. 

Уполномоченный по правам ребенка обеспокоена ситуацией и направила запросы в профильные органы государственной власти. 

Фото: pixabay.com 

Теги: детский дом, ограничительные меры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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