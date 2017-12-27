Дети на поезде отправились в гости к Деду Морозу в Великий Устюг

Утром 4 января с Ладожского вокзала 130 детей отправились на встречу с Дедом Морозом

4 января, детский туристский поезд со 130 детьми работников Октябрьской магистрали, направился в Великий Устюг. Дети находятся всопровождении родителей.

Перед отправлением для маленьких пассажиров был организован театрализированный праздник: выступление сказочных персонажей во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы, новогодние песни и танцы.

"Всех участников поездки поздравил с Новым годом и пожелал хорошего путешествия заместитель начальника Октябрьской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Владимир Одинцов", - сообщили организаторы поездки.

По приезде в Великий Устюг детей ждут обзорные экскурсии, посещение городской резиденции Деда Мороза, гуляния и подарки.

Фото: pixabay