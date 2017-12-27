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Дети на поезде отправились в гости к Деду Морозу в Великий Устюг
Сегодня, 16:00
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Дети на поезде отправились в гости к Деду Морозу в Великий Устюг

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Утром 4 января с Ладожского вокзала 130 детей отправились на встречу с Дедом Морозом

4 января, детский туристский поезд со 130 детьми работников Октябрьской магистрали, направился в Великий Устюг.  Дети находятся всопровождении родителей.

Перед отправлением для маленьких пассажиров был организован театрализированный праздник: выступление сказочных персонажей во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы, новогодние песни и танцы. 

"Всех участников поездки поздравил с Новым годом и пожелал хорошего путешествия заместитель начальника Октябрьской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Владимир Одинцов", - сообщили организаторы поездки.

По приезде в Великий Устюг детей ждут обзорные экскурсии, посещение городской резиденции Деда Мороза, гуляния и подарки. 

Фото: pixabay

Теги: великий устюг , дед мороз , ладожский вокзал , спб
Категории: Новости СПб Лента новостей

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