Десятки петербуржцев встали в очереди в филиалы банка ВТБ

Толпы заметили на Чкаловском и Ленинском проспектах.

В очередной нерабочий "карантинный" день в Петербурге очевидцы заметили необычно много людей на улицах. Особенно много их было у филиалов банка ВТБ на Чкаловском и Ленинском проспектах. Возле одного из отделений очередь из горожан растянулась за углом, сохраняя между людьми небольшое расстояние, возле другого образовалась толпа.

В комментариях в соцсетях другие петербуржцы предположили, что очереди выросли из-за лишь двух работающих отделений банка на весь город. Цели массового визита горожан в банк остались тайной, однако в соцсетях прозвучали варианты.

закрывают вклады из-за нового налога;

Людям в телевизоре пообещали, что дадут отсрочку по кредитам, вот и стоят в надежде ее получить;

писать заявление на отсрочку по кредиту. – предположили пользователи.

Кто-то из горожан пожаловался, что в еще одном филиале, на Просвещения, скопилась такая же очередь, а вчера ситуация на входе в банк была точно такой же. Сердитая петербурженка отметила, что простояла в очереди за необходимой справкой более двух часов.

Видео: на Ударников у почты собралась очередь из пенсионеров.

Видео: Piter.TV