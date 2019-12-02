Десять лет за кулисами Victoria’s Secret Fashion Show

Посетители выставки смогут не только увидеть закулисье грандиозного шоу глазами Рассела Джеймса, но и, погрузившись в атмосферу бэкстейджа, почувствовать себя его частью.

Музей Эрарта представляет выставку знаменитого австралийского фотографа, сотрудничавшего с Vogue, W, American Photo, GQ и Sports Illustrated. Более 10 лет он, вооружившись спецпропуском и фотоаппаратом, беспрепятственно проникал в святая святых самого масштабного и рейтингового модного показа в мире — Victoria"s Secret Fashion Show.

Посетители выставки смогут не только увидеть закулисье грандиозного шоу глазами Рассела Джеймса, но и, погрузившись в атмосферу бэкстейджа, почувствовать себя его частью. На выставке будет представлена серия из 60 работ, где "ангелы" Victoria"s Secret спускаются на землю. На снимках можно увидеть Кэндис Свейнпол, Леди Гагу, Адриану Лиму, Эльзу Хоск.

Место: Эрарта (Васильевский остров, 29-я линия, дом 2)

Цена: 800 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: Эрарта