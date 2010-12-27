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В Ленобласти грабитель с пистолетом вынес из "Полушки" более 290 тысяч рублей
Сегодня, 16:07
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lesjasap
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В Ленобласти грабитель с пистолетом вынес из "Полушки" более 290 тысяч рублей

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В Выборгском районе мужчина ограбил "Полушку", угрожая сотрудникам магазина пистолетом.

В Ленобласти вооруженный грабитель забрал из магазина “Полушка” выручку. Инцидент произошел около двух часов ночи 29 декабря.
 
Инцидент произошел в поселке Первомайское Выборгского района. Изначально в помещение зашел посетитель и попросил 35-летнего сторожа позвать кассира. К нему подошла 18-летняя сотрудница. Тогда грабитель достал оружие и направил его на заложников. 
 
Сообщается, что неизвестный преступник, угрожая пистолетом заведующей заведения, кассиру и охраннику забрал около 290 тысяч рублей. Большую часть он получил из сейфа, а 25 тысяч вынул из кассового аппарата. 
 
Злоумышленник закрыл лицо широким шарфом и черной шапкой. После разбойного нападения мужчина сел в автомобиль и уехал в сторону ЗСД. За вором гнались сотрудники ГИБДД.  Известно, что на первом пункте оплаты дороги вор сбил шлагбаум, а после убежал. Позже выяснилось, что мужчина передвигался на угнанном “Москвиче”.
 
В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы.
Теги: вооруженное нападение , вороство , выборгский район , грабеж , кража , ленобласть , магазин , полушка , поселок первомайское , угрозы
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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