В Ленобласти грабитель с пистолетом вынес из "Полушки" более 290 тысяч рублей

В Выборгском районе мужчина ограбил "Полушку", угрожая сотрудникам магазина пистолетом.

В Ленобласти вооруженный грабитель забрал из магазина “Полушка” выручку. Инцидент произошел около двух часов ночи 29 декабря.

Инцидент произошел в поселке Первомайское Выборгского района. Изначально в помещение зашел посетитель и попросил 35-летнего сторожа позвать кассира. К нему подошла 18-летняя сотрудница. Тогда грабитель достал оружие и направил его на заложников.

Сообщается, что неизвестный преступник, угрожая пистолетом заведующей заведения, кассиру и охраннику забрал около 290 тысяч рублей. Большую часть он получил из сейфа, а 25 тысяч вынул из кассового аппарата.

Злоумышленник закрыл лицо широким шарфом и черной шапкой. После разбойного нападения мужчина сел в автомобиль и уехал в сторону ЗСД. За вором гнались сотрудники ГИБДД. Известно, что на первом пункте оплаты дороги вор сбил шлагбаум, а после убежал. Позже выяснилось, что мужчина передвигался на угнанном “Москвиче”.

В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы.