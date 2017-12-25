Дерущихся из-за кабинета врачей в Белебее разнимали пациенты

В интернете опубликовали видео драки двух врачей во время приема в поликлинике.

Нелицеприятный инцидент произошел еще 11 декабря в одной из поликлиник Белебея в Башкирии. Сейчас стали известны подробности.

Во время приема между двумя ЛОР-специалистами разгорелся скандал из-за кабинета в ЦРБ. Как удалось выяснить в поликлинике два оборудованных ЛОР кабинета, а специалистов три. Эти два кабинета были распределены по сменам между врачами, но один из них не захотел выполнять договоренности, и принялся выбрасывать вещи коллеги. Между врачами завязалась самая настоящая драка при открытых дверях в коридор, в котором ждали приема пациенты. На шум и крики они бросились в кабинет и разняли врачей, требуя начать прием.

Главврач этой больницы, сказал, что ему очень стыдно за поведение своих врачей, и он пообещал, что драчуны понесут наказание за свои поступки. Также он отметил, то, что специалисты работают в две смены и делят один кабинет, здесь нет ничего необычного, так происходит везде.

Видео: ВКонтакте