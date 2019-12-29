Дерипаска подал в суд на Навального

Миллиардер будет требовать сумму в один рубль

Долларовый миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Алексея Навального. Олигарх хочет взыскать с основателя Фонда борьбы с коррупцией один рубль. Требование об уплате такой суммы содержится в иске.

Документ направили в Арбитражный суд Москвы. По словам адвоката Дерипаски Алексея Мельникова, целью обращения является защита деловой репутации Дерипаски.

Forbes оценивает состояние российского олигарха в 4,1 миллиарда долларов.

Ранее Олег Дерипаска назвал реальную стоимость ипотеки, а семьям Навального и Жданова заблокировали банковские счета.

Видео: YouTube / CNBC International TV