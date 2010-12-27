Деревянный дом XIX века в Шувалово стал региональным памятником

На сегодняшний день здание находится в частной собственности.

Дачный дом XIX века в Выборгском районе Петербурга признан региональным памятником. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

Эксперт доказал, что у Дачного дома есть свои архитектурные и градостроительные ценности. Исторический облик почти не менялся со времен постройки, то есть с конца XIX века. Дом выполнен из рубленого бруса с фигурными тесовыми наличниками, надоконными сандриками (карнизами с украшениями), угловыми пилястрами с капителями и пьедесталами, резными кобылками-кронштейнами и тесовой облицовкой.

На сегодняшний день здание находится в частной собственности.

Фото: пресс-служба КГИОП