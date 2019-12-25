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Дерево повалило светофор и забор на Васильевском острове
Сегодня, 14:55
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Alena_Zinovieva

Дерево повалило светофор и забор на Васильевском острове

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На месте происшествия работают специальные службы.

Днем 10 июня на Васильевском острове в Петербурге упало дерево, повалив вместе с собой на землю светофор и забор. В сети появилась фотография с места происшествия.

Инцидент произошел на пересечении Детской улицы и Косой линии. Дерево упало неподалеку от пешеходного перехода. К счастью, в это время на тротуаре никого не было.

На место происшествия прибыли специальные службы. Опасную местность огородили лентой. Проезд автомобилистов не затруднен.

Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти непогода повалила деревья на машины.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: пешеходный переход, светофор, упало дерево
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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