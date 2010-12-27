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В Петербурге появится больше зеленых насаждений
Сегодня, 11:20
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Shdaria
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В Петербурге появится больше зеленых насаждений

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В Петербурге станет значительно больше зеленых зон.

Петербургские депутаты положительно ответили на территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2018 год. Также увеличили зону зеленых насаждений в городе и сохранили штрафы за парковку на газонах.

На втором чтении депутаты рассмотрели два не мало значимых законопроекта, которые касались зеленых насаждений общего пользования. В проекты было внесено 140 поправкок. Парламент поддержал идею о  включении в перечень зеленых зон городского значения 20 новых территорий. Кроме того, почти 50 парков и скверов получат статус зеленых насаждений местного значения. 

С учетом мнений жителей муниципальных образований мы оперативно выявляем зеленые зоны, которые требуют охраны, ухода, и включаем их в перечень, спасая от  действий застройщиков. В  Петербурге должен применяться концептуальный подход к строительству. Не просто должны появляться высотки с большими окнами, нужно думать об инфраструктуре и транспортной логистике. Должны быть запланированы и скверы. В противном случае наступает тупик.

Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Теги: газоны и зеленые насаждения , депутаты спб , новости спб , штраф за парковку на газоне
Категории: Лента новостей Новости СПб

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