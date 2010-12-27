В Петербурге появится больше зеленых насаждений

В Петербурге станет значительно больше зеленых зон.

Петербургские депутаты положительно ответили на территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2018 год. Также увеличили зону зеленых насаждений в городе и сохранили штрафы за парковку на газонах.

На втором чтении депутаты рассмотрели два не мало значимых законопроекта, которые касались зеленых насаждений общего пользования. В проекты было внесено 140 поправкок. Парламент поддержал идею о включении в перечень зеленых зон городского значения 20 новых территорий. Кроме того, почти 50 парков и скверов получат статус зеленых насаждений местного значения.