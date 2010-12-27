В Петербурге появится больше зеленых насаждений

Петербургские депутаты положительно ответили на территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2018 год. Также увеличили зону зеленых насаждений в городе и сохранили штрафы за парковку на газонах.
На втором чтении депутаты рассмотрели два не мало значимых законопроекта, которые касались зеленых насаждений общего пользования. В проекты было внесено 140 поправкок. Парламент поддержал идею о включении в перечень зеленых зон городского значения 20 новых территорий. Кроме того, почти 50 парков и скверов получат статус зеленых насаждений местного значения.
С учетом мнений жителей муниципальных образований мы оперативно выявляем зеленые зоны, которые требуют охраны, ухода, и включаем их в перечень, спасая от действий застройщиков. В Петербурге должен применяться концептуальный подход к строительству. Не просто должны появляться высотки с большими окнами, нужно думать об инфраструктуре и транспортной логистике. Должны быть запланированы и скверы. В противном случае наступает тупик.
Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга