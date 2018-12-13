Петербургским депутатам могут запретить летать бизнес-классом

Законопроект предлагает сохранить действующий объем финансирования транспортных расходов только для председателя ЗакСа.

Депутатам Петербурга могут запретить летать бизнес-классом. Соответствующий проект внес на рассмотрение в Законодательное собрание депутат Андрей Анохин.

Законопроект предлагает сохранить действующий объем финансирования транспортных расходов только для председателя ЗакСа.

Всем прочим депутатам Законодательного Собрания предлагается установить тот уровень комфорта в служебных командировках, который доступен рядовым жителям Санкт-Петербурга. Андрей Анохин, депутат.

До начала обсуждения Андрей Анохин отказался давать комментарии и называть имена чиновников, летающих в командировки бизнес-классом. Опрошенные депутаты заверили, что в командировки от Закса не летали, а их товарищи всегда покупают билеты в эконом.

Видео: Piter.TV