Депутаты ЗакСа попросят списать с петербуржцев долги за ЖКХ

Десять политиков просят помощи у главного прокурора города Литвиненко.

Петербургские депутаты обратились в Прокуратуру города. Политики хотят привлечь внимание надзорного органа, чтобы специалисты списали долги местных жителей за жилищно-коммунальные услуги. Парламентарии имеют в виду те задолженности, которые превышают исковой срок давности. Сейчас эта планка составляет три года.

Текст заявления опубликован на личной страничке Бориса Вишневского в Facebook. Известно, что под документом подписалось еще девять спикеров ЗакСа. Обращение составлено на имя прокурора Сергея Литвиненко.

По мнению авторов, попытка получить деньги с "просроченных" долгов населения создает социальную напряженность в Северной столице.

Фото: Piter.tv