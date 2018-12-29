Депутаты ЗакСа попросят списать с петербуржцев долги за ЖКХ

Петербургские депутаты обратились в Прокуратуру города. Политики хотят привлечь внимание надзорного органа, чтобы специалисты списали долги местных жителей за жилищно-коммунальные услуги. Парламентарии имеют в виду те задолженности, которые превышают исковой срок давности. Сейчас эта планка составляет три года.
Текст заявления опубликован на личной страничке Бориса Вишневского в Facebook. Известно, что под документом подписалось еще девять спикеров ЗакСа. Обращение составлено на имя прокурора Сергея Литвиненко.
По мнению авторов, попытка получить деньги с "просроченных" долгов населения создает социальную напряженность в Северной столице.
Фото: Piter.tv
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