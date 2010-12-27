В ЗакСе пояснили решение не выбирать почетных граждан Санкт-Петербурга в 2018 году

За инициативу Максима Резника проголосовали 44 депутата.

В 2018 году имя нового почетного гражданина Санкт-Петербурга не будет названо. К такому решение пришли депутаты ЗакСа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оппозиционера Максима Резника. Именно он выступил с инициативой о временной отмене голосования за "гражданина года". Законопроект поддержали 44 парламентария, против него выступили только 4 депутата.

В интервью "Интерфаксу" Максим Резник объяснил непопулярное решение городского парламента. По его словам, депутаты слишком долго откладывали этот вопрос, а теперь испугались, что просто не успеют провести процедуру качественно. Более того, даже комиссия по образования, культуре и науке ЗакСа выразила опасения: все шло к тому, что выбор "почетного гражданина" пройдет "скомкано".

В этом году процедура выбора почетных граждан Санкт-Петербурга не находилась в фокусе общественного внимания, и я внес проект постановления. За него (против присуждения - ИФ) проголосовали 44 депутата, четыре выступили за выбор почетных граждан. Максим Резник, ЗакС Санкт-Петербурга

Удивительно, но даже со "скомканным" подходом городской ЗакС вообще-то успел назвать шорт-лист претендентов на звание почетного горожанина. В него вошли ученый Марк Башмаков, футбольный тренер Герман Зонин, медик Борис Рачков, режиссер Александр Сокуров и почётный ректор Европейского университета Борис Фирсов.

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Фото: Piter.TV