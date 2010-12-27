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В Петербург переедут талантливые программисты за счет городского бюджета
Сегодня, 11:59
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Shdaria
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В Петербург переедут талантливые программисты за счет городского бюджета

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Санкт-Петербурге выделит субсидии для программистов из городов России, чтобы они смогли перебраться в Северную столицу.

Из бюджета Санкт-Петербурга планируют выделить деньги талантливым программистам на переезд в Северную столицу из других регионов России. Об этом заявил губернатор города Георгий Полтавченко. В настоящее время сумма субсидий остается неизвестной.

Также глава города не Неве отметил, что в ЗакС внесли законопроект о новых льготах по налогу на доход для экспортеров программного обеспечения и для строительства в Санкт-Петербурге Центров обработки данных.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские врачи разбогатеют: средняя зарплата медиков увеличилась на 100 рублей.

Фото: Pixabay

Теги: новости петербург , новости спб , переезд программистов , петербург , программисты , субсидии для программистов
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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