Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта

При попытке загрузить образ диска Windows 11 (ISO) с сайта система выдает "Ошибку".

Microsoft не позволяет россиянам скачивать с официального сайта компании Windows 11 и 10. Об этом сообщили в ТАСС.

При попытке загрузить образ диска Windows 11 (ISO) с веб-сайта система выдает "Ошибку". При использовании VPN скачивание происходит.

Если пробовать скачать Windows 10, то тоже на сайте появляется ошибка: "404 - File or Directory not found". При подключении VPN проблема разрешается.

Ранее на Piter.tv: российские школы смогут пользоваться аналогами программ Microsoft с 1 января.

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