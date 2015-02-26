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Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта
Сегодня, 15:10
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Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта

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При попытке загрузить образ диска Windows 11 (ISO) с сайта система выдает "Ошибку".

Microsoft не позволяет россиянам скачивать с официального сайта компании Windows 11 и 10. Об этом сообщили в ТАСС. 

При попытке загрузить образ диска Windows 11 (ISO) с веб-сайта система выдает "Ошибку". При использовании  VPN скачивание происходит. 

Если пробовать скачать Windows 10, то тоже на сайте появляется ошибка: "404 - File or Directory not found". При подключении VPN проблема разрешается.

Ранее на Piter.tv: российские школы смогут пользоваться аналогами программ Microsoft с 1 января.

Фото: Pexels

Теги: it-технологии, microsoft, запрет скачивать windows 11 и 10, программисты, санкции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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